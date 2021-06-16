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Георгий Вашадзе, Стратегия Агмашенебели

Пострадавшие во время разгона акции 21 июня в Тбилиси могут получить компенсации

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (323)
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Законодательная инициатива о компенсациях пострадавшим во время акции 20-21 июня 2019 года принадлежит партии "Стратегия Агмашенебели". В ближайшие дни она будет инициирована в парламенте

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" инициирует в парламенте законопроект о выдаче компенсаций всем пострадавшим в ночь на 21 июня 2019 года в Тбилиси.

Поздно вечером 20 июня антироссийская акция переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие пытались ворваться в парламент. Чтобы предотвратить штурм, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Два человека потеряли глаз после попадания резиновых пуль.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
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"Те, кто получил легкие повреждения, должны получить от государства единоразовую компенсацию, а те, кто получил тяжкие повреждения, тем вместе с компенсацией должны быть возмещены траты на лечение и назначена пожизненная пенсия", – сказал лидер партии, депутат парламента Георгий Вашадзе.

При этом, по словам депутата, пострадавшим не обязательно будет иметь официальный статус пострадавшего.

"Список пострадавших существует, есть и видеокадры", – сказал Вашадзе.

Для принятия законопроекта, оппозиции потребуется поддержка правящей партии. Согласится ли "Грузинская мечта" поддержать законодательную инициативу, станет известно после того, как проект вынесут на комитетские слушания.

Тема разгона антироссийской акции стала вновь актуальной в Грузии после того, как парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта "Об амнистии" для участников акции и полицейских. Одним из фигурантов дела об акции 20-21 июня является лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. 

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Темы:
Парламент Грузии (323)
Теги:
Компенсация, Акция, Парламент Грузии, Грузия

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