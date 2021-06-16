Есть ли третья политическая сила в Грузии – мнение эксперта

Политика Есть ли третья политическая сила в Грузии – мнение эксперта

"Многое зависит от того, как в оставшееся время будут действовать те, кто сейчас находятся на политической сцене. Думаю, та атака, которую Гахария получил с обеих сторон, может послужить для него хорошей опорой для того, чтобы оказаться в качестве третьей силы. Когда две силы очень энергично борются против тебя, естественно, возникает мысль, что ты являешься третьей силой. Но все зависит от самого Гахария", – рассказал Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

Гахария подал в отставку в феврале этого года из-за разногласий с правящей партией. После ухода с государственной службы он создал свою партию и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.