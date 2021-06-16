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Визит Ираклия Гарибашвили в Имерети

Премьер-министр Грузии предстанет перед парламентом 25 июня

photo: press-service Government of Georgia
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210616/252043499/Premer-ministr-Gruzii-predstanet-pered-parlamentom-25-iyunya.html

Для Гарибашвили это будет первый отчет в ранге премьера Грузии спустя почти шесть лет после отставки с поста премьер-министра в 2015 году

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит с ежегодным отчетом о работе правительства на следующей неделе, в пятницу.

Согласно регламенту парламента, отчетом главы правительства парламент завершит работу в рамках весенней сессии.

Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта. Бидзина Иванишвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Отчет премьера уже опубликован на сайте парламента. В нем 154 страницы, и около половины отчета посвящено внешней политике и сфере обороны. Также в отчете освещены вопросы борьбы с пандемией коронавируса, здравоохранения, экономики, образования и сельского хозяйства.

После представления отчета Гарибашвили придется отвечать на вопросы депутатов. Из 150 членов парламента у партии "Грузинская мечта" 84 места, остальные распределили между собой оппозиционные партии.

Для Гарибашвили это будет первый отчет в ранге премьера Грузии спустя почти шесть лет. После отставки с поста премьер-министра Грузии в 2015 году, в феврале 2021 года он вновь получил доверие парламента, сменив на этом посту ушедшего в отставку Георгия Гахария.

Теперь представители партии Гахария, как и другие представители оппозиционного спектра, получат возможность услышать от Гарибашвили ответы на интересующие вопросы.

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Теги:
Парламент Грузии, Ираклий Гарибашвили

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