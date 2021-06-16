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Президент США Джо Байден во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Байден: отношения между США и Россией должны быть стабильными и предсказуемыми

photo: POOL
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210616/252043698/Bayden-otnosheniya-mezhdu-SShA-i-Rossiey-dolzhny-byt-stabilnymi-i-predskazuemymi.html

Как отметил американский президент, он сказал Путину, что повестка США направлена не против России или кого-либо другого, а направлена только на американский народ

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве заявил, что отношения между странами должны быть предсказуемыми и стабильными.

"Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми", - заявил Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным.

По его словам, личную встречу между лидерами заменить ничем нельзя, поэтому она необходима.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве
photo: POOL
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"Замены личной встречи между лидерами нет", - добавил Байден.

Также он рассказал, что заявил Путину на встрече, что американская повестка не направлена против России.

"Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо другого. Она направлена на американский народ. Борьба с пандемией, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями и защита американского народа. Это моя ответственность как президента", – сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве проходили около 3,5 часа. Состоялась одна встреча в узком формате и одна – в расширенном. Изначально сообщалось, что в расширенном формате пройдут две встречи.

Теги:
Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден

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