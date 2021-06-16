Байден: отношения между США и Россией должны быть стабильными и предсказуемыми

Как отметил американский президент, он сказал Путину, что повестка США направлена не против России или кого-либо другого, а направлена только на американский народ

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве заявил, что отношения между странами должны быть предсказуемыми и стабильными.

"Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми", - заявил Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным.

По его словам, личную встречу между лидерами заменить ничем нельзя, поэтому она необходима.

"Замены личной встречи между лидерами нет", - добавил Байден.

Также он рассказал, что заявил Путину на встрече, что американская повестка не направлена против России.

"Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо другого. Она направлена на американский народ. Борьба с пандемией, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями и защита американского народа. Это моя ответственность как президента", – сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве проходили около 3,5 часа. Состоялась одна встреча в узком формате и одна – в расширенном. Изначально сообщалось, что в расширенном формате пройдут две встречи.