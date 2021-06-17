В "Грузинской мечте" рассказали, когда посадят Гахария

О возможном привлечении экс-премьера к уголовной ответственности СМИ заговорили после обвинений лидеров правящей партии в адрес Гахария по поводу операции по пресечению штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Следствие в отношении экс-премьера Георгия Гахария может начаться только при наличии доказательств вины, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая мечта".

О возможном привлечении Гахария к уголовной ответственности СМИ заговорили после обвинений лидеров правящей партии в адрес Гахария по поводу операции по пресечению штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года. До этого правящая партия обвинила Гахария в государственной измене за обстоятельства его отставки.

"Когда он (Гахария – ред.) требовал перенести мероприятие по задержанию Мелия (лидера "Единого нацдвижения" – ред.) на два-три дня, тогда когда была информация о планах оппозиции на эти дни. Это является для нас предметом для подозрений, но о расследовании можно будет говорить, если будут конкретные факты", – сказал Мдинарадзе.

В начале июня председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе озвучил скандальные подробности отставки Гахария с поста премьер-министра, связав его персону с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Он утверждал, что у бывшей правящей партии "Единое национальное движение" был план силовой смены власти за два-три дня, и были люди в министерствах внутренних дел и обороны, готовые перейти под флаги альтернативного правительства.

По словам Кобахидзе, о связи Гахария с планами "Нацдвижения" говорит то, что именно на этот срок – два-три дня – он, будучи премьером, просил отложить арест лидера ЕНД Ники Мелия. Однако при этом Кобахидзе утверждает, что не знает, кто из силовых структур был готов перейти на сторону альтернативного правительства, но ему точно известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили к 19 февраля собирался вернуться в Грузию.

В ответ партия Гахария потребовала расследования и доказательств, и даже обратилась в Генпрокуратуру Грузии, а Кобахидзе заявил о готовности дать показания против Гахария.

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