Грузия и Ватикан оформили меморандум о сотрудничестве

Президент Грузии в ходе своего визита в Ватикан посетила его музей и архив, ее также ждет аудиенция с Его Святейшеством Папой Римским

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Впервые за историю дипломатических отношений между Грузией и Ватиканом подписан меморандум о взаимосотрудничестве, сообщается на сайте администрации президента страны.

Документ был подписан в ходе официального визита главы грузинского государства Саломе Зурабишвили в Ватикан.

"Это исторический визит президента Грузии, исходя из того, что в впервые за всю историю грузино-ватиканских дипломатических отношений был подписан меморандум о взаимосотрудничестве. До сегодняшнего дня между Ватиканом и Грузией не был оформлен меморандум сотрудничества ни в одной сфере", - говорится в сообщении.

В ходе встреч, которые состоялись в первый день официального визита президента Грузии, были рассмотрены те возможности, которые позволят грузинским студентам и исследователям учиться в учебных лабораториях Музея Ватикана и пройти шестимесячную практику в семи разных мастерских.

Второе направление сотрудничества связано с проведением выставок, а третье – это привлечение представителей Музея Ватикана к реставрационным и консервационным работам в Грузии.

Указанные вопросы были рассмотрены на встрече президента Грузии с директором Музея Ватикана Барбарой Яттой, после чего директор музея показала президенту конкретные образцы реставрации.

Во время встречи с директором исторического архива Ватикана кардиналом Луисом Антонио Тагле президент коснулась той части архива, которая представляет большой интерес для Грузии, и отметила, как важно дать возможность работать с этим архивом грузинским студентам и ученым, чтобы исследовать, систематизировать и каталогизировать эти важные для Грузии исторические источники.

В рамках официального визита в Ватикан предусмотрена встреча Саломе Зурабишвили с Его Святейшеством Папой Римским Франциском.

Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года.

В активизации и углублении двусторонних отношений между двумя государствами важную роль сыграл визит Папы Римского Иоанна Павла Второго в Грузию в 1999 году. Побывал в Грузии с официальным визитом и Папа Римский Франциск в 2016 году. Его визит прошел под девизом "Мир вам".

Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам, чтобы они смогли продолжить обучение в ведущих консерваториях Италии.

А в 2011 году грузинским ученым была дана возможность в течение двух лет работать в защищенных архивах конгрегации Ватикана "Пропаганда Фиде", где хранятся древнейшие рукописи о Грузии.

Святой Престол также большое внимание уделяет защите и восстановлению грузинских памятников культуры. Так в Грузии при поддержке нунциатуры Святого Престола удалось восстановить древнейшие грузинские иконы из грузинского высокогорного края Сванети, а также была основана мастерская, в которой желающие могут освоить искусство перегородчатой эмали.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.