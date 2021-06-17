Удастся ли оппозиции договориться о едином кандидате в мэры Тбилиси? Пока не все гладко

На предстоящих местных выборах правящая партия сделает все, чтобы набрать больше 43 процентов голосов, а оппозиция сделает все, чтобы не дать "Грузинской мечте" сделать это

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Чем ближе местные выборы, тем актуальнее становится вопрос, что предпримет оппозиция и противопоставит ли она правящей партии своего единого кандидата, чтобы "завоевать" столицу.

До выборов, в том числе мэра Тбилиси, остается четыре месяца. Выборы в органы местного самоуправления в этом году играют крайне важную роль в политической жизни Грузии, которая только начала оправляться от почти что семимесячного кризиса . Октябрьские выборы определят и судьбу досрочных парламентских выборов – быть им или нет. Таковы условия подписанного между "Грузинской мечтой" и оппозицией соглашения о выходе из политического кризиса - если правящая партия не сможет на местных выборах набрать более 43% голосов, назначаются досрочные парламентские выборы.

Накануне лидер партии "Для народа" Анна Долидзе заявила, что готова предложить свою кандидатуру в качестве единого кандидата в мэры Тбилиси от оппозиции.

"В СМИ долго обсуждается вопрос, кто должен быть единым кандидатом (от оппозиции) в мэры Тбилиси. Я думаю, что это должен быть человек для народа. Я предлагаю обществу рассмотреть мою кандидатуру", – написала Долидзе на своей странице в соцсети Facebook.

На парламентских выборах 2020 года политик баллотировалась в мажоритарии округа Дидубе-Чугурети в Тбилиси и показала третий результат, уступив кандидату от правящей партии Гие Вольскому и лидеру "Гирчи" Зурабу Джапаридзе.

При этом, Долидзе очень активна в Сети. Не проходит и дня, чтобы она не опубликовала видеообращения к своим подписчикам, которых у нее только на Facebook до 80 тысяч. Она принимает участие в акциях протеста, не прекращает встречи с тбилисцами.

Как считает эксперт по политическим вопросам Вахтанг Дзабирадзе, Долидзе довольно нейтральная фигура и известная личность с большим опытом.

"Анна Долидзе довольно известная личность, за плечами у нее большой опыт. В свое время она была председателем Ассоциации молодых юристов Грузии. Политически она довольно нейтральная фигура. Поэтому ее кандидатура приемлема. И главное, что она наименее политизирована", - сказал эксперт.

По его словам, найти оппозиции нейтрального кандидата будет довольно сложно. Поэтому в данной ситуации, если вообще возможно, чтобы у оппозиции был бы единый кандидат, то стоит найти именно такого нейтрального человека.

О необходимости найти не только нейтральную, но аполитичную фигуру, говорит и лидер партии "Лело для Грузии", депутат парламента, бизнесмен Мамука Хазарадзе.

По его словам, лучшим кандидатом от оппозиции была бы аполитичная фигура. Хазарадзе видит таким кандидатом кого-либо из "успешных грузин", к слову главу крупной компании.

Среди оппозиционных партий уже на начальном этапе нет единого мнения по этому вопросу. Против выдвижения единого кандидата выступает лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

По его словам, партия создаст "третью мощную политическую силу для выдвижения своего кандидата".

Предпочитает выдвинуть своего кандидата и вести свою предвыборную кампанию и лидер "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.

Эксперт Вахтанг Маисая практически уверен в том, что оппозиции не удастся договориться о едином кандидате.

"Думаю, у всех крупных партий, в том числе у "Единого национального движения", на выборах будет свой кандидат", - сказал Маисая.

В подтверждение своих слов он приводит недавние высказывания все той же Долидзе и Георгия Вашадзе.

Вместе с тем, Маисая уверен, что результаты выборов во многом зависят от того, будет ли на второй срок баллотироваться действующий мэр столицы Каха Каладзе.

По словам Маисая, Каладзе держится довольно пассивно и не принимает участия в дебатах внутри партии, но каковы его планы по выборам, пока неизвестно.

"Его пассивность, то, что он не вмешивается в дебаты внутри партии и держится как-то особняком, наводит на мысль, что он не будет баллотироваться во второй раз. А это усилит интригу вокруг самого процесса", - считает Маисая.

При этом эксперт подчеркивает, что "Грузинской мечте" выгодно, чтобы Каладзе пошел на второй срок.

А что Каладзе?

Будет ли баллотироваться на второй срок действующий мэр Тбилиси, один из лидеров "Грузинской мечты" Каха Каладзе, пока неизвестно.

Грузинские СМИ писали, что Каладзе планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Даже ходили слухи, что действующий мэр собирается вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

Опять же гадать о политическом будущем Каладзе вынуждают и проблемы со здоровьем, которые возникли у него этой весной. Диагноз мэра, говоря не на медицинском, а на человеческом языке - проблемы с вестибулярным аппаратом. Мэра часто мучает сильное головокружение.

Каладзе постоянно уходит от ответа на вопрос - будет ли он баллотироваться на второй срок, каждый раз говоря одно и то же - еще рано говорить об этом"...

В свою очередь, однопартийцы называют его одним из лучших мэров в истории Тбилиси и подчеркивают, что "невозможно не заметить, как под управлением Каладзе столица преображается".

Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси в 2017 году. Тогда он набрал 51,09% голосов. За него проголосовали более 204 тысяч жителей столицы.

А может Мелия?

Пока лидер "Единого национального движения" Ника Мелия пребывал там, куда по доброй воле никто не ходит, его имя в качестве единого кандидата в мэры Тбилиси от оппозиции называлось не раз. Так, выдвинуть Мелия предложил экс-мэр Тбилиси, бывший член "Европейской Грузии" Гиги Угулава.

Сам Мелия, освободившись из заключения, по этому поводу высказался двусмысленно - он еще "не обсуждал эту тему с коллегами".

Как считают эксперты, для грузинской оппозиции было бы выигрышно выдвижение единого кандидата в мэры Тбилиси. Для большего успеха было бы кстати выбрать кандидата от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", который станет для них своего рода "локомотивом".

Остальные партии, исходя из итогов парламентских выборов 2020 года, сильно уступают "ЕНД", и маловероятно, что их кандидаты смогут создать конкуренцию "мечте".

Что же касается правящей партии, то она уже начала предвыборную кампанию. Главная задача "Грузинской мечты" на данном этапе - уверенно победить на предстоящих выборах и набрать больше 43% голосов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.