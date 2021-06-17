Пришел, чтобы работать: экс-глава МИД Грузии приступает к депутатским обязанностям

Для Григола Вашадзе после ухода из "Национального движения" начинается новый этап политической жизни - на этот в раз в качестве депутата парламента

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Экс министр иностранных дел Грузии, бывший председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе заявил, что намерен принимать активное участие в работе парламента.

Вашадзе впервые явился в законодательном органе в четверг и принял участие в заседании парламентского комитета по внешним связям.

Вашадзе попал в парламент десятого созыва по избирательным спискам самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Однако вскоре после парламентских выборов 2020 года вышел из нее, заявив, что не согласен с тактикой большинства. Еще более неприемлемым для него оказалось отсутствие партийной стратегии.

В парламенте, куда Вашадзе вошел в качестве независимого депутата, он присоединился к фракции "Группа реформ Шарля Мишеля". В отличие от своих бывших соратников, Вашадзе был одним из тех депутатов, которые подписали компромиссное соглашение, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в индивидуальном порядке.

"Доверие избирателей должно быть оправдано. Буду сотрудничать со всеми, с членами фракции. "Группа реформ Шарля Мишеля" – это техническая фракция. Людей во фракции связывает только одна цель – полноценная реализация соглашения от 19 апреля и внедрение новой атмосферы в грузинской политике", - заявил Вашадзе журналистам.

Председателем фракции, в состав которой входит Вашадзе, является лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе. Членами фракции также являются лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зура Джапаридзе, Теона Акубардия и Паата Манджгаладзе (оба "Стратегия Агмашенебели"), независимый депутат Тариэл Накаидзе (после парламентских выборов ушел из "Европейской Грузии").

Что касается "Нацдвижения", у которого в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями 32 депутата, в начале июня после почти семи месяцев бойкота партия согласилась зайти в парламент.

При этом они не собираются подписывать предложенное президентом Евросовета Шарлем Мишелем компромиссное соглашение и занимать в парламенте какие-либо должности.

"Единое национальное движение" – бывшая правящая партия, основанная Михаилом Саакашвили в 2001 году. После смены власти с 2012 года находится в оппозиции.

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