Глава МИД Грузии примет участие в дипломатическом форуме в Анталии

В Анталии соберутся лидеры и министры иностранных дел многих стран мира и обсудят вызовы пандемии и возможности создания глобальной безопасной среды

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии – вице-премьер Давид Залкалиани примет участие в международном дипломатическом форуме в турецком городе Анталия.

Залкалиани отправится в Турцию 19 июня.

Форум в Анталии откроют президент страны Рейджеп Тайп Эрдоган и глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

Лидеры разных стран, дипломаты и представители академических кругов обсудят вызовы пандемии, создание глобальной безопасной среды и роль дипломатии в этом контексте.

Залкалиани вместе с коллегой из Азербайджана примет участие в панельной сессии под названием "Южный Кавказ: новые возможности для мира и сотрудничества в регионе".

В рамках своего визита, глава МИД Грузии проведет также двусторонние встречи с зарубежными коллегами и другими официальными лицами.

Дипломатический форум в Анталии – мероприятие высокого уровня, где принимают участие политические лидеры со всего мира. Форум – это платформа, где как в региональном, так и в глобальном контексте происходит обмен мнениями, рассматриваются актуальные вызовы и намечается план действий.

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