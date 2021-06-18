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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани

Глава МИД Грузии примет участие в дипломатическом форуме в Анталии

photo: MFA of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (630)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210618/252057564/Glava-MID-Gruzii-primet-uchastie-v-diplomaticheskom-forume-v-Antalii.html

В Анталии соберутся лидеры и министры иностранных дел многих стран мира и обсудят вызовы пандемии и возможности создания глобальной безопасной среды

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии – вице-премьер Давид Залкалиани примет участие в международном дипломатическом форуме в турецком городе Анталия.

Залкалиани отправится в Турцию 19 июня.

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Форум в Анталии откроют президент страны Рейджеп Тайп Эрдоган и глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

Лидеры разных стран, дипломаты и представители академических кругов обсудят вызовы пандемии, создание глобальной безопасной среды и роль дипломатии в этом контексте.

Залкалиани вместе с коллегой из Азербайджана примет участие в панельной сессии под названием "Южный Кавказ: новые возможности для мира и сотрудничества в регионе".

В рамках своего визита, глава МИД Грузии проведет также двусторонние встречи с зарубежными коллегами и другими официальными лицами.

Дипломатический форум в Анталии – мероприятие высокого уровня, где принимают участие политические лидеры со всего мира. Форум – это платформа, где как в региональном, так и в глобальном контексте происходит обмен мнениями, рассматриваются актуальные вызовы и намечается план действий. 

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Темы:
Внешняя политика Грузии (630)
Теги:
Визит, Турция, МИД Грузии, Грузия

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