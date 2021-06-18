Президент Грузии устроила прием в Ватикане

Саломе Зурабишвили рассказала гостям о богатой культуре, истории, традициях Грузии и о первом грузине, который 300 лет назад приехал в Ватикан из далекой неведомой страны

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Торжественный прием от имени президента Грузии Саломе Зурабишвили состоялся в Ватикане, были приглашены высокопоставленные гости и дипломаты, сообщает администрация президента.

Зурабишвили приветствовала гостей и рассказала им о грузинских ценностях, культуре и традициях своей страны.

"300 лет назад Сулхан-Саба Орбелиани прибыл в Ватикан и имел аудиенцию у Папы Римского. Уже тогда он пытался наладить связи между Грузией и Ватиканом. Сегодня Сулхан-Саба считается отцом грузинской дипломатии и символом связи с христианской Европой", – рассказала Зурабишвили.

На приеме выступил грузинский фольклорный ансамбль "Басиани", исполнивший самые известные и знаковые народные песнопения в многоголосии.

"Сегодня мы представили вам грузинскую полифонию, которая является частью уникальной грузинской культуры. Уверена, что с этими песнями станет хоть немного понятно, что было, что есть и какой будет Грузия", – сказала президент.

Саломе Зурабишвили находится в официальным визитом в Ватикане, где укрепляет культурные связи между двумя государствами. В ходе встреч, которые состоялись в первый день официального визита, были рассмотрены те возможности, которые позволят грузинским студентам и исследователям учиться в лабораториях Музеев Ватикана, и пройти шестимесячную практику в семи разных мастерских.

Второе направление сотрудничества связано с проведением выставок, а третье – это привлечение представителей Музеев Ватикана к реставрационным и консервационным работам в Грузии.

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