12:02 18 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7686
  • 100 RUB4.3499
  • USD3.1587
Поиск
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Ватикане

Президент Грузии устроила прием в Ватикане

photo: President of Georgia
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Внешняя политика Грузии (630)
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/12/252057585.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210618/252058334/Prezident-Gruzii-ustroila-priem-v-Vatikane.html

Саломе Зурабишвили рассказала гостям о богатой культуре, истории, традициях Грузии и о первом грузине, который 300 лет назад приехал в Ватикан из далекой неведомой страны

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Торжественный прием от имени президента Грузии Саломе Зурабишвили состоялся в Ватикане, были приглашены высокопоставленные гости и дипломаты, сообщает администрация президента.

Зурабишвили приветствовала гостей и рассказала им о грузинских ценностях, культуре и традициях своей страны.

Визит президента Грузии в Ватикан
photo: President of Georgia
Грузия и Ватикан оформили меморандум о сотрудничестве

"300 лет назад Сулхан-Саба Орбелиани прибыл в Ватикан и имел аудиенцию у Папы Римского. Уже тогда он пытался наладить связи между Грузией и Ватиканом. Сегодня Сулхан-Саба считается отцом грузинской дипломатии и символом связи с христианской Европой", – рассказала Зурабишвили.

На приеме выступил грузинский фольклорный ансамбль "Басиани", исполнивший самые известные и знаковые народные песнопения в многоголосии.

"Сегодня мы представили вам грузинскую полифонию, которая является частью уникальной грузинской культуры. Уверена, что с этими песнями станет хоть немного понятно, что было, что есть и какой будет Грузия", – сказала президент.

Саломе Зурабишвили находится в официальным визитом в Ватикане, где укрепляет культурные связи между двумя государствами. В ходе встреч, которые состоялись в первый день официального визита, были рассмотрены те возможности, которые позволят грузинским студентам и исследователям учиться в лабораториях Музеев Ватикана, и пройти шестимесячную практику в семи разных мастерских.

Второе направление сотрудничества связано с проведением выставок, а третье – это привлечение представителей Музеев Ватикана к реставрационным и консервационным работам в Грузии. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Внешняя политика Грузии (630)
Теги:
Президент Грузии, Ватикан, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк - видео
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться