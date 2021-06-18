Кобихадзе: смена председателя в "Грузинской мечте" фейкньюс

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобихадзе опроверг слухи о том, что на этой должности его сменит действующий премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

В передаче "Реакция" на телеканале ТВ Пирвели он назвал распространенную информацию о смене председателя правящей партии спекуляцией.

"Это спекуляции… Говорили также о том, что 20 июня должен состоятся съезд партии, что немыслимо. Должна же быть у фейкньюса хоть минимальная степень убедительности, не там ли? Когда говорят, что через два или пять дней состоится съезд, они ведь должны знать, что к съезду нужно подготовиться", – сказал Кобахидзе.

Он отметил, что у него есть конкретная задача и функция в партии.

"Я – председатель партии. Моя функция – обеспечить координацию решения политических вопросов, руководить избирательным штабом и надлежаще подготовить партию к выборам. Это такая функция, над выполнением которой начинают работать примерно за год ранее, и я уже начал этим заниматься, и изменения в такое время, даже технически, практически невозможны", – отметил Кобахидзе.

Кобахидзе стал председателем "Грузинской мечты" в январе текущего год после ухода из политики ее тогдашнего лидера Бидзины Иванишвили. До того он был исполнительным секретарем правящей партии.

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