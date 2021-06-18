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Визит Саломе Зурабшвили в Ватикан. Ватикан передал грузинской пастве церковь в Риме

Ватикан передал грузинской пастве церковь в Риме

photo: President of Georgia
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (631)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210618/252058759/Vatikan-peredal-gruzinskoy-pastve-tserkov-v-Rime.html

В долгосрочное пользование, по решению Ватикана, грузинский приход в Риме получил церковью Сан-Сальваторе Аймонти

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Ватикан передал в распоряжение грузинского прихода одну из церквей в Риме, сообщает сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.

Вопрос был решен в рамках визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Ватикан. Грузинский приход получил право долгосрочного пользования церковью Сан-Сальваторе Аймонти, где службы уже многие годы проводится грузинскими священнослужителями на грузинском языке.

Река Тибр в Ватикане
photo : Pixabay / martieda
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Президент Грузии обсудил этот вопрос с викарием Папы Римского, кардиналом Анджело де Донати, после чего Зурабишвили посетила церковную службу с ректором Тбилисской духовной академии и семинарии, протопресвитером Георгием Звиададзе.

Президент Грузии поздравила настоятеля грузинского прихода в Риме отца Иоанна с передачей храма и отметила, какое это имеет значение для грузинских эмигрантов.

«Я очень хорошо понимаю важность этой церкви потому, что я прошла этот путь. Грузинскую церковь в Париже основал мой отец. Хочу поздравить прихожан этого храма с этим важным событием, и прошу вас, когда вы сообщите всем эту очень хорошую весть, передать поздравления от меня. У нас был очень тяжелый год из-за пандемии, и я хочу пожелать, чтобы следующий год был лучше», - сказала Саломе Зурабишвили.

В ближайшее время будет подписан официальный документ о передаче церкви Сан-Сальваторе Аймонти грузинскому приходу с правом долгосрочного пользования. 

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Темы:
Внешняя политика Грузии (631)
Теги:
Визит, Ватикан, Президент Грузии, Грузия

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