"Лично я против" – Ираклий Кобахидзе о "Неделе прайда" в Тбилиси

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" считает, что подобные мероприятия, исходя из их контекста, не должны проводиться

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобихадзе считает, что "Неделю прайда", которая запланирована 1-5 июля в Тбилиси, не следует проводить.

НПО "Тбилиси Прайд" планирует провести 5 июля в центре Тбилиси "Марш достоинства". Лозунгом марша будет "Выйди в знак солидарности". Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.

"У меня свое отношение к данному вопросу и, думаю, учитывая весь контекст, этим людям должно быть отказано в проведении подобного мероприятия... Этот контекст очень комплексный и с учетом этого ответственные люди, как правило, не должны были это планировать", – заявил Кобахидзе.

17 мая 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко расправились с участниками акции против гомофобии. В результате их действий пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции. Однако, какие меры будут приняты МВД Грузии для обеспечения безопасности участников прайда и поддержания общественного порядка, на этот раз пока не известно.

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