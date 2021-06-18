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Флан ЛГБТ

"Лично я против" – Ираклий Кобахидзе о "Неделе прайда" в Тбилиси

© AFP / Michal Cizek
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210618/252059555/Lichno-ya-protiv---Irakliy-Kobakhidze-o-Nedele-prayda-v-Tbilisi.html

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" считает, что подобные мероприятия, исходя из их контекста, не должны проводиться

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобихадзе считает, что "Неделю прайда", которая запланирована 1-5 июля в Тбилиси, не следует проводить.

НПО "Тбилиси Прайд" планирует провести 5 июля в центре Тбилиси "Марш достоинства". Лозунгом марша будет "Выйди в знак солидарности". Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.

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"У меня свое отношение к данному вопросу и, думаю, учитывая весь контекст, этим людям должно быть отказано в проведении подобного мероприятия... Этот контекст очень комплексный и с учетом этого ответственные люди, как правило, не должны были это планировать", – заявил Кобахидзе.

17 мая 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко расправились с участниками акции против гомофобии. В результате их действий пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции. Однако, какие меры будут приняты МВД Грузии для обеспечения безопасности участников прайда и поддержания общественного порядка, на этот раз пока не известно. 

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Теги:
ЛГБТ-сообщество, Ираклий Кобахидзе, Грузия

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