Почему "комендантский час" все еще действует в Грузии? Омбудсмен требует разъяснений

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 не обосновал необходимость сохранения запрета на передвижение на улице в ночное время, заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Омбудсмен представила на заседании парламентского комитета по правам человека отчет о состоянии прав человека в стране за 2020 год.

Ломджария считает, что межведомственный координационный совет должен обосновать и предоставить общественности информацию о влиянии ограничения на передвижение в конкретные часы на сдерживание распространение коронавируса.

"Что касается нынешней ситуации в стране с точки зрения свободы и безопасности, то в этой связи мы акцентируем внимание на проблематичности действующего до этого времени "комендантского часа". Несмотря на то, что по состоянию на март 2021 года, целый ряд ограничений, связанных с пандемией, был снят, правительство не представило научно обоснованное объяснение, почему существует острая необходимость и дальше ограничивать свободу передвижения", – заявила Ломджария.

"Комендантский час" в Грузии введен в марте 2020 года, летом он был отменен, однако после ухудшения эпидемиологической ситуации, он был вновь введен в ноябре. Более полугода это ограничение действовало с 21:00 до 05:00, в мае его начало было перенесено на 23:00, а с первого июня он действует до четырех утра.

Периодически в разных городах страны проходят акции протеста с требованием отменить "комендантский час".

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (651,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3,3 тысячи долларов) – с юридического.

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