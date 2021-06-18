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Европейский суд по правам человека в Страсбурге

ЕСПЧ рассмотрит дела пострадавших во время событий в ночь на 21 июня 2019 года в Тбилиси

© AP Photo / Christian Lutz
Политика
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Интересы истцов в Европейском суде по правам человека защищает НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии"

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik.  Иск пострадавших по время разгона акции в ночь на 21 июня 2019 года в Тбилиси журналистов и участников акции принял в производство Европейский суд по правам человека и уже отправил вопросы грузинским властям, говорится в сообщении на сайте неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии".

Иск от имени пострадавших ассоциация внесла 7 апреля 2021 года. В нем речь идет о 22 лицах, пострадавших в ночь на 21 июня 2019 года, когда антироссийская акция протеста переросла в попытку штурма парламента Грузии. В результате силового разгона акции пострадали 270 человек, в том числе 80 полицейских.

Георгий Вашадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Пенсию пострадавшим от рук полиции – новая инициатива "Стратегии Агмашенебели"

Теперь ЕСПЧ должен установить, имело ли место нарушение таких статей Европейской конвенции по правам человека, как "запрет пыток", "право на свободу выражения", "свобода собраний и объединений" и "право на эффективную правовую защиту".

По данным Ассоциации молодых юристов, Европейский суд согласился со всеми статьями иска и уже отправил вопросы правительству Грузии.

В частности, Европейский суд уточняет статус пострадавших, соответствие протоколу резиновых пуль, использованных во время сдерживания штурма, правомерность примененных средств разгона протестующих.

Также ЕСПЧ заинтересовался ходом расследования, защитой прав журналистов, соблюдением права на свободу собраний и правомерностью действий полиции.

Рассмотрение иска продолжится после того, как суд получит ответы на свои вопросы.

Между тем, дело о событиях в ночь на 21 июня 2019 года актуально и в Грузии. На следующей неделе парламент Грузии должен в окончательном третьем чтении утвердить закон об амнистии для участников акций протеста и сотрудников полиции. 

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Теги:
Европейский суд по правам человека, Грузия

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