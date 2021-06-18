18:37 18 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7686
  • 100 RUB4.3499
  • USD3.1587
Поиск
Встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с Папой Франциском в Ватикане

Папа Римский принял президента Грузии

photo: Salome Zourabichvili / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Внешняя политика Грузии (632)
2301
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/12/252065804.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210618/252066516/Papa-Rimskiy-prinyal-prezidenta-Gruzii.html

Президент Грузии Саломе Зурабишвили завершила свой официальный визит в Ватикан встречей с понтификом

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с Его святейшеством Папой Римским Франциском в Ватикане.

Фото встречи с понтификом президент Грузии распространила в социальной сети.

Саломе Зурабишвили находится с официальным визитом в Ватикане, где укрепляет культурные связи между двумя государствами. Накануне впервые за историю дипломатических отношений между Грузией и Ватиканом был подписан меморандум о взаимосотрудничестве.

Также в Ватикане состоялся торжественный прием от имени президента Грузии, на который были приглашены высокопоставленные гости и дипломаты.

Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года.

Встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с Папой Франциском в Ватикане
photo: Salome Zourabichvili / FB
Встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с Папой Франциском в Ватикане

В активизации и углублении двусторонних отношений между двумя государствами важную роль сыграл визит Папы Римского Иоанна Павла Второго в Грузию в 1999 году. Побывал в Грузии с официальным визитом и Папа Римский Франциск в 2016 году. Его визит прошел под девизом "Мир вам".

Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам, чтобы они смогли продолжить обучение в ведущих консерваториях Италии.

Встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с Папой Франциском в Ватикане
photo: Salome Zourabichvili / FB
Встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с Папой Франциском в Ватикане

А в 2011 году грузинским ученым была дана возможность в течение двух лет работать в защищенных архивах конгрегации Ватикана "Пропаганда Фиде", где хранятся древнейшие рукописи о Грузии.

Святой Престол также большое внимание уделяет защите и восстановлению грузинских памятников культуры. Так в Грузии при поддержке нунциатуры Святого Престола удалось восстановить древнейшие грузинские иконы из грузинского высокогорного края Сванети, а также была основана мастерская, в которой желающие могут освоить искусство перегородчатой эмали. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

 

Темы:
Внешняя политика Грузии (632)
Теги:
Визит, Ватикан, Президент Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа испанского фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи на востоке Африки, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, серии
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк - видео
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться