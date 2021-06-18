Папа Римский принял президента Грузии

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с Его святейшеством Папой Римским Франциском в Ватикане.

Фото встречи с понтификом президент Грузии распространила в социальной сети.

Саломе Зурабишвили находится с официальным визитом в Ватикане, где укрепляет культурные связи между двумя государствами. Накануне впервые за историю дипломатических отношений между Грузией и Ватиканом был подписан меморандум о взаимосотрудничестве.

Также в Ватикане состоялся торжественный прием от имени президента Грузии, на который были приглашены высокопоставленные гости и дипломаты.

Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года.

photo: Salome Zourabichvili / FB Встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с Папой Франциском в Ватикане

В активизации и углублении двусторонних отношений между двумя государствами важную роль сыграл визит Папы Римского Иоанна Павла Второго в Грузию в 1999 году. Побывал в Грузии с официальным визитом и Папа Римский Франциск в 2016 году. Его визит прошел под девизом "Мир вам".

Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам, чтобы они смогли продолжить обучение в ведущих консерваториях Италии.

photo: Salome Zourabichvili / FB Встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с Папой Франциском в Ватикане

А в 2011 году грузинским ученым была дана возможность в течение двух лет работать в защищенных архивах конгрегации Ватикана "Пропаганда Фиде", где хранятся древнейшие рукописи о Грузии.

Святой Престол также большое внимание уделяет защите и восстановлению грузинских памятников культуры. Так в Грузии при поддержке нунциатуры Святого Престола удалось восстановить древнейшие грузинские иконы из грузинского высокогорного края Сванети, а также была основана мастерская, в которой желающие могут освоить искусство перегородчатой эмали.

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