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Венецианская комиссия представила замечания по Избирательному кодексу Грузии

© photo: Sputnik / Alessandro Rota
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (493)
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Проект поправок в Избирательный кодекс был принят парламентом Грузии в мае и отправлен на повторную проверку в Венецианскую комиссию

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Венецианская комиссия и БДИПЧ довольны изменениями в проекте Избирательного кодекса, однако представили новые замечания.

Проект поправок в Избирательный кодекс был принят парламентом Грузии в мае и отправлен на повторную проверку в Венецианскую комиссию.

Парламент Грузии - начало заседания
© Sputnik / STRINGER
Поправки в Избирательный кодекс приняты в первом чтении: что дальше

Венецианская комиссия поприветствовала совместную работу оппозиции и власти, однако у нее остался ряд замечаний, которые не были учтены при принятии законопроекта в первом чтении.

Кроме того, в заключение подчеркнуто , что практика частого внесения поправок в избирательное законодательство в Грузии рискует подорвать целостность избирательного процесса и текущие усилия по укреплению демократии

Заключение призывает к более всеобъемлющей и системной реформе избирательного законодательства Грузии, а не к устранению выявленных мелких недостатков.

Чем осталась недовольна комиссия

По мнению комиссии пересмотренная версия проекта учитывает существенные элементы ключевых рекомендаций, однако остался ряд вопросов, которые надо решить.

Парламент Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Избирательная реформа Грузии: о чем договорились власти и оппозиция

Среди замечаний Венецианской комисии заниженные требования к квалификации беспартийных членов ЦИК, принципы формирования окружных и участковых избирательных комиссий, а также порядок обжалования решений комиссий на всех уровнях.

Среди вызвавших недовольство положений поправок в Избирательный кодекс попала инициатива правящей партии ввести еще одного заместителя председателя ЦИК из числа независимых членов. По мнению комиссии, это может ухудшить позиции заместителя от оппозиции.

Также Комиссия осталась недовольна тем, что парламент Грузии не учел ни одну рекомендацию по системе голосования, предвыборной агитации и проблемы запугивания избирателей, которые были даны в первом отчете Венецианской комиссии.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (493)
Теги:
Парламент Грузии, Избирательный кодекс, Венецианская комиссия, Грузия

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