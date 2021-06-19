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Главный офис правящей партии Грузинская мечта

Правящая партия Грузии: все рекомендации Венецианской комиссии будут учтены

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (494)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210619/252071129/Pravyaschaya-partiya-Gruzii-vse-rekomendatsii-Venetsianskoy-komissii-budut-uchteny.html

По оценкам депутатов, обновленный Избирательный кодекс в Грузии будет уже в конце июня, после утверждения проекта в трех чтениях и подписания президентом Грузии

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовы учесть все рекомендации Венецианской комиссии по избирательному кодексу, заявил председатель парламента Каха Кучава.

Площадь Сан-Марко в Венеции во время наводнения
© photo: Sputnik / Alessandro Rota
Венецианская комиссия представила замечания по Избирательному кодексу Грузии

Накануне Венецианская комиссия представила заключение по принятым в первом чтении поправкам в Избирательный кодекс Грузии. По мнению комиссии, пересмотренная версия проекта учитывает существенные элементы ключевых рекомендаций, однако остался ряд вопросов, которые надо решить. Среди замечаний Венецианской комиссии: заниженные требования к квалификации беспартийных членов ЦИК, принципы формирования окружных и участковых избирательных комиссий, а также порядок обжалования решений комиссий на всех уровнях.

"Рекомендации Венецианской комиссии обязательно будут рассмотрены и учтены. Я надеюсь, что работа в этом направлении продолжится", – сказал Кучава.

Согласен с Кучава и другой лидер правящей партии Мамука Мдинарадзе.

"Все замечания заслуживают внимания, и у нас будет их обсуждение. Также мы обсудим, насколько поправки будут соответствовать соглашению, и постараемся выполнить его с максимальной точностью", - сказал Мдинарадзе.

По оценкам депутатов, обновленный Избирательный кодекс в Грузии будет уже в конце июня, после утверждения проекта в трех чтениях и подписания президентом Грузии.

В октябре по новому кодексу в Грузии пройдут выборы в органы местной власти.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (494)
Теги:
Избирательный кодекс, Политика, Венецианская комиссия, Грузинская мечта

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