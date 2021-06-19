Между "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением" снова разногласия

Закон об амнистии для участников событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста пытались штурмом захватить здание парламента Грузии, является сейчас одним из главных предметов спора между оппозицией и правящей партией

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" отказывается подписывать соглашение с властями, что стало новым поводом для нападок со стороны правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Соглашение по выходу из кризиса, подготовленное европейскими посредниками во главе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, власти и часть оппозиционных партий подписали в апреле.

"Мы приняли решение, что разделяем дух этого документа, однако ввиду того, что "Грузинская мечта" внесла статью об амнистии и представила такой проект амнистии, который не выдерживает критики ни с моральной, ни с правовой точки зрения, мы не присоединяемся к этому документу", - сказал один из лидеров Нацдвижения Давид Киркитадзе, отмечая, что "Грузинская мечта" грубо нарушает документ Шарля Мишеля.

Такая позиция вызывает откровенное недовольство представителей правящей партии.

"Им ("Нацдвижению" – ред.) придется подписать соглашение, но не отдельные пункты, а целый документ. У них есть еще время присоединиться к нашему проекту закона "Об амнистии". У них есть время для этого, и я надеюсь, что они одумаются", - сказал представитель правящей партии Анри Оханашвили.

При этом, он отметил, что "Грузинская мечта" не допустит деструктивных действий со стороны "Нацдвижения".

Закон об амнистии для участников событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста пытались штурмом захватить здание парламента Грузии, является сейчас одним из главных предметов спора между оппозицией и правящей партией.

Оппозиция считает, что проект должен коснуться только участников акций, а правящая партия провела законопроект, согласно которому под амнистию попадут все: и участники акций, и полицейские. При этом для амнистии необходимо установленное судом и прокуратурой согласие самого обвиняемого или осужденного.

Этот закон важен для "Нацдвижения", так как ее председатель Ника Мелия сейчас является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции и ему грозит до шести лет тюрьмы.

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