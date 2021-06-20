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Здание правительства Аджарии

Столкновения протестующих с полицией произошли в центре Батуми

photo: Government of Adjara / FB
Политика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (114)
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Участники протеста требуют освобождения семи спортсменов, обвиняемых в организации беспорядков во время акций против строительства Намахвани ГЭС

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. По меньшей мере семь человек были задержаны в ходе столкновений с полицией на акции протеста у Дома правительства АР Аджарии в Батуми, сообщает Аджарское телевидение.

Участники протеста требуют освобождения семи спортсменов, обвиняемых в организации, а также участии в беспорядках во время акций против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии в апреле этого года.

Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото
© Sputnik / STRINGER
Протестующих против Намахвани ГЭС пустят в Рионское ущелье

Протестующие попытались установить палатки у здания Дома правительства, но полиция не разрешила им этого сделать. Среди задержанных за неподчинение требованию правоохранителей член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Бондо Тедорадзе.

Одного из участников акции, который почувствовал недомогание, увезла бригада Скорой помощи.

Протестующие считают, что инцидент на акции 12 апреля был провокацией. Они называют задержание спортсменов, среди которых борцы вольного стиля, дзюдоисты Пируз и Реваз Цулукиани, политическим.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Компания-строитель Намахвани ГЭС приветствует деэскалацию в ущелье Риони

Следствие установило, что обвиняемые во время акции в поселке Гумати близ Кутаиси, проходившей 12 апреля, нанесли телесные повреждения трем участникам акции, а также повредили автомобиль, принадлежащий одному из пострадавших.

Шесть спортсменов – братья Пируз и Резо Цулукидзе, братья Тамаз и Торнике Челидзе, Ираклий и Гела Челидзе, были задержаны в Батуми 15 апреля. Спустя несколько дней задержали Эльдара Антадзе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Организация группового насилия и участие в нем". Преступление наказывается лишением свободы от четырех до шести лет.

По версии самих обвиняемых, на акции к ним подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил, после чего началась драка.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (114)
Теги:
Акция протеста, ГЭС, Батуми, Грузия

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