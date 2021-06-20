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Акция протеста в столице Грузии у парламента страны 20 июня 2021 года

Перед парламентом в Тбилиси вспоминают разгон митинга в 2019 году

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Протесты в Тбилиси: горячее лето 2019 (370)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210620/252076234/Pered-parlamentom-v-Tbilisi-vspominayut-razgon-mitinga-v-2019-godu.html

Участники сегодняшней акции выступают против амнистии осужденных за события в ночь на 21 июня 2019 года

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Несколько сотен человек собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента на акцию, приуроченную ко второй годовщине событий 20-21 июня 2019 года.

Два года назад антироссийский митинг перед парламентом перерос в антиправительственные выступления и закончился жестким разгоном манифестантов. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Несколько человек потеряли глаза в результате попадания резиновых пуль в лицо.

Среди участников акции пострадавшие в ходе разгона горожане, политические лидеры, представители НПО.

Акция протеста в столице Грузии у парламента страны 20 июня 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция протеста в столице Грузии у парламента страны 20 июня 2021 года

Участники сегодняшней акции выступают против амнистии осужденных за события в ночь на 21 июня 2019 года.

На данный момент в парламенте зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – от "Грузинской мечты" и от оппозиции. Эти версии отличаются, прежде всего, видением самого процесса амнистии.

Зураб Джапаридзе. Акция протеста в столице Грузии у парламента страны 20 июня 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Зураб Джапаридзе. Акция протеста в столице Грузии у парламента страны 20 июня 2021 года

"Совершено преступление, которое, на мой взгляд, нельзя простить. Законопроект об амнистии, который предлагает "Грузинская мечта", далек от документа Шарля Мишеля", - сказал лидер партии "Гирчи больше свободы" Зура Джапаридзе, который присутствует на акции.

Собравшиеся держат в руках плакаты и фотографии жертв той ночи, флаги Грузии. Видны также национальные флаги США и Евросоюза.

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Темы:
Протесты в Тбилиси: горячее лето 2019 (370)
Теги:
Парламент Грузии, Акция, Грузия

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