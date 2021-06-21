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Центральная избирательная комиссия Грузии

ЦИК Грузии отказался регистрировать референдум по Намахвани ГЭС

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (115)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210621/252077268/TsIK-Gruzii-otkazalsya-registrirovat-referendum-po-Namakhvani-GES.html

Причиной отказа в регистрации вопроса референдума, согласно распоряжению, стала неясная формулировка вопроса

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия отказала инициативной группе регистрировать референдум по поводу строительства каскада Намахвани ГЭС, говорится в распоряжении ведомства.

Инициативная группа в которую входили лидер партии "Эри" Леван Васадзе и его соратники Сосо Манджавидзе и Заза Гогаладзе, обратилась в ЦИК с регистрацией референдума по следующему вопросу: "Согласны ли вы или нет, чтобы гидроэлектростанция Намахвани была построена на условиях соглашения, оформленного между правительством Грузии и компанией ENKA?".

Леван Васадзе. Встреча митинг в парке на набережной у резиденции президента 16 мая 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Причиной отказа в регистрации вопроса референдума, согласно распоряжению, стала неясная формулировка вопроса.

Кроме того в распоряжении указано, что вопрос, который ограничивает свободу распоряжения имуществом, считается противоречащим Конституции Грузии.

Так же ЦИК посчитал, что положительный ответ на вопрос референдума ограничит возможность для сторон разорвать соглашение или изменить его условия, что противоречит интересам сторон.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Строительство каскада Намахвани ГЭС в Рионском ущелье в регионе Имерети вызвало протест местного населения. Протест продолжается около семи месяцев.

Протестующие против строительства ГЭС требуют разорвать контракт с компанией из-за экологической угрозы Рионскому ущелью и передачи земли компании на 99 лет.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (115)
Теги:
ГЭС, Референдум, ЦИК Грузии, Грузия

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