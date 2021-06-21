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Георгий Гахария на презентации партии За Грузию

Лидер партии "За Грузию" после Брюсселя отправился в США

photo : press-service of George Gakharia
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (496)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210621/252078932/Lider-partii-Za-Gruziyu-posle-Bryusselya-otpravilsya-v-SShA.html

В рамках визита Георгий Гахария встретится в Вашингтоне с представителями Госдепартамента США, представителями международных организаций, политических кругов и экспертами

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария после Брюсселя отправился в рабочим визитом США, сообщает пресс-служба его партии "За Грузию".

В Вашингтоне запланированы его встречи с представителями Госдепа США, различных международных организаций, экспертными, академическими и политическими кругами. В поездке Гахария сопровождают член политсовета партии Кахабер Кемоклидзе и политический советник экс-премьера Леван Долидзе.

Георгий Гахария на презентации партии За Грузию
photo : press-service of George Gakharia
С кем экс-премьер Грузии встречается в Брюсселе? - первый неофициальный визит Гахария

Гахария отправится в США из Брюсселя, где он провел рабочие встречи с западными партнерами – с депутатами Европарламента, представителями Службы внешней политики и безопасности ЕС и Офиса президента Совета Европы, а также с представителями НАТО.

Гахария подал в отставку в феврале этого года из-за разногласий с правящей партией. После ухода с государственной службы он создал свою партию и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.

Еще до создания партии он перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (496)
Теги:
Визит, США, Георгий Гахария, Грузия

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