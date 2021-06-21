Избирательная реформа: о чем договорились депутаты от оппозиции и "Грузинской мечты"

Парламентскому большинству и оппозиции удалось договориться по основным вопросам избирательной реформы, остаются лишь технические детали. Обновленный избирательный кодекс Грузии будет готов к концу июля

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиции провели консультации по избирательной реформе за закрытыми дверьми и смогли достичь консенсуса по основным вопросам.

На прошлой неделе Венецианская комиссия представила заключение по принятым в первом чтении поправкам в Избирательный кодекс Грузии. По мнению комиссии, пересмотренная версия проекта учитывает существенные элементы ключевых рекомендаций, однако остался ряд вопросов, которые надо решить.

Среди замечаний Венецианской комиссии: заниженные требования к квалификации беспартийных членов ЦИК, принципы формирования окружных и участковых избирательных комиссий, а также порядок обжалования решений комиссий на всех уровнях.

После консультаций представители оппозиции заявляют, что им удалось сблизить позиции с правящей партией по ключевым вопросам и сейчас остается уточнить лишь некоторые технические вопросы.

"Например, есть две различные версии бюллетеней, какой могла быть пилотная версия. Вот о таких деталях идет речь. Для одних политических партий может быть приемлем один вид бюллетеня, для других – второй. Но в итоге, думаю, что мы сможем договориться о компромиссном варианте. Это не тот вопрос, из-за которого может встать под вопрос принятие законопроекта", - заявил депутат от партии "Граждане", вице-спикер Леван Иоселиани.

В свою очередь, депутат от большинства Шалва Папуашвили заявил, что есть такие рекомендации, которые грузинские законодатели не планируют учитывать.

"Есть рекомендации, о которых мы договорились, что не будем учитывать. К примеру, необходимость обоснования во время отзыва члена партии. Здесь оппозиция считает, что у них должна быть полная свобода отзыва без обоснования", - сказал Папуашвили журналистам.

После межпартийных консультаций рассмотрение поправок в Избирательной кодекс продолжилось в комитете по юридическим вопросам.

"Я очень рад, что оценка и заключение довольно позитивные. Есть определенные вопросы, которые, как сами депутаты отметили, не касаются принципиальных вопросов. Поэтому давайте дождемся окончательного рассмотрения и посмотрим, какие вопросы будут отражены, а какие нет", - заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава журналистам.

По оценкам депутатов, обновленный Избирательный кодекс будет готов для подписания президентом уже к концу июня.

В октябре по новому кодексу в Грузии пройдут выборы в местные органы самоуправления.

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