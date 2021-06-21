Премьер Грузии поздравил с победой Пашиняна

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Армении

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с победой на выборах в Армении партию Никола Пашиняна.

I extend warmest congratulations to 🇦🇲 PM @NikolPashinyan on handling succesful elections & victory of #CivilContractParty according to the preliminary results. I wish all success ahead. I look forward to working closely with new 🇦🇲 Government. — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) June 21, 2021

​"Сердечно поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашиняна с проведением успешных выборов и, по предварительным результатам, с победой партии "Гражданский договор". Желаю вам успехов и в будущем! С нетерпением жду тесного сотрудничества с новым правительством Армении", - пишет Гарибашвилив социальной сети Твиттер.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Армении, партия "Гражданский договор" Пашиняна набрала 53,92% на парламентских выборах. За блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна выбрали 5,23%.

Несмотря на то, что последний не набрал необходимых 7% голосов, он пройдет в парламент, так как в законодательном органе Армении обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

Окончательные итоги выборов в парламенте Армении будут подведены на седьмой день после голосования.

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