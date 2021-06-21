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Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян

Премьер Грузии поздравил с победой Пашиняна

Sputnik
Политика
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Темы:
Грузино-армянские отношения (221)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210621/252086410/Premer-Gruzii-pozdravil-s-pobedoy-Pashinyana.html

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Армении

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с победой на выборах в Армении партию Никола Пашиняна.

​"Сердечно поздравляю премьер-министра Армении Никола Пашиняна с проведением успешных выборов и, по предварительным результатам, с победой партии "Гражданский договор". Желаю вам успехов и в будущем! С нетерпением жду тесного сотрудничества с новым правительством Армении", - пишет Гарибашвилив социальной сети Твиттер.

Досрочные парламентские выборы в Армении
photo : Sputnik / Stringer
Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении - все бюллетени подсчитаны

Согласно предварительным данным Центризбиркома Армении, партия "Гражданский договор" Пашиняна набрала 53,92% на парламентских выборах. За блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна выбрали 5,23%.

Несмотря на то, что последний не набрал необходимых 7% голосов, он пройдет в парламент, так как в законодательном органе Армении обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

Окончательные итоги выборов в парламенте Армении будут подведены на седьмой день после голосования.

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Темы:
Грузино-армянские отношения (221)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Никол Пашинян, Выборы в парламент Армении, Армения, Грузия

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