Замглавы комитета по процедурным вопросам парламента Грузии стал представитель оппозиции

Вошедшая с большим опозданием в парламент оппозиция начинает заполнять свои квоты в комитетах и делегациях высшего законодательного органа

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Паата Манджгаладзе избран заместителем председателя парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам по оппозиционной квоте, говорится в сообщении на сайте высшего законодательного органа Грузии.

На указанную позицию от оппозиции были представлены две кандидатуры – Ники Мачутадзе от фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция "Сила в единстве" и Пааты Манджгаладзе от фракции "Группа реформ Шарля Мишеля".

Мачутадзе снял свою кандидатуру в пользу Манджгаладзе. В итоге комитет поддержал кандидатуру представителя "Группы реформ Шарля Мишеля".

Манджгаладзе баллотировался в парламент Грузии десятого созыва по избирательным спискам блока "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели".

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