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Депутаты. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Замглавы комитета по процедурным вопросам парламента Грузии стал представитель оппозиции

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (326)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210621/252086697/Zamglavy-komiteta-po-protsedurnym-voprosam-parlamenta-Gruzii-stal-predstavitel-oppozitsii.html

Вошедшая с большим опозданием в парламент оппозиция начинает заполнять свои квоты в комитетах и делегациях высшего законодательного органа

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Паата Манджгаладзе избран заместителем председателя парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам по оппозиционной квоте, говорится в сообщении на сайте высшего законодательного органа Грузии.

На указанную позицию от оппозиции были представлены две кандидатуры – Ники Мачутадзе от фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция "Сила в единстве" и Пааты Манджгаладзе от фракции "Группа реформ Шарля Мишеля".

Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год
© Sputnik / STRINGER
У оппозиции будет больше мест в комитетах парламента Грузии

Мачутадзе снял свою кандидатуру в пользу Манджгаладзе. В итоге комитет поддержал кандидатуру представителя "Группы реформ Шарля Мишеля".

Манджгаладзе баллотировался в парламент Грузии десятого созыва по избирательным спискам блока "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели". 

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Темы:
Парламент Грузии (326)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия

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