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Города мира. Киев

Президент Грузии посетит Киев

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Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (633)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210621/252088716/Prezident-Gruzii-posetit-Kiev.html

В рамках визита Зурабишвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведет переговоры с глазу на глаз

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправится с визитом в столицу Украины 23 июня, сообщает пресс-служба администрации президента.

В рамках визита Зурабишвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведет переговоры с глазу на глаз. Также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитро Разумковым.

Официальная церемония встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Грузии
photo: press-service of the Government of Georgia
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Президент Грузии посетит Украину в составе государственной делегации, в которую также войдут представители законодательной и исполнительной власти.

Это будет второй визит главы Грузии в Киев. В мае 2019 года Зурабишвили присутствовала на церемонии инаугурации нового президента Украины Зеленского. Президент Грузии стала первым зарубежным лидером, с кем провел переговоры новый глава Украины.

Грузия и Украина установили дипломатические отношения 22 июля 1992 года. Юридическая-правовая база в отношениях двух стран насчитывает 105 двусторонних и многосторонних соглашений. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (633)
Теги:
Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили, Украина, Грузия

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