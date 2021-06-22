Министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы собираются с визитом в Грузию

Главы внешнеполитических ведомств Румынии, Австрии и Литвы совершат турне по странам Южного Кавказа 24-26 июня

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы посетят с визитом Грузию, Армению и Азербайджан, сообщает министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в Twitter.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис совершат турне по трем странам Южного Кавказа 24-26 июня.

28 мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что группа министров посетит три страны Южного Кавказа, чтобы показать готовность включенности ЕС в регион.

Это уже второе турне по Южному Кавказу зарубежных дипломатов. 6-13 июня Грузию, Азербайджан и Армению посетил исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США Филип Рикер.

Он встретился с лидерами правительства, оппозиции и гражданского общества в Грузии.

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