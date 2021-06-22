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Генеральный секретарь партии Лело Бадри Джапаридзе

Делегация партии "Лело" отправилась с визитом в США

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (500)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210622/252093329/Delegatsiya-partii-Lelo-otpravilas-s-vizitom-v-SShA.html

В рамках визита делегация грузинской оппозиционной партии встретится с американскими сенаторами и конгрессменами, представителями Госдепартамента и ведущих политических институтов США

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Делегация оппозиционной партии "Лело" во главе с одним из ее лидеров Бадри Джапаридзе вылетела в США.

Как сообщает пресс-служба партии, в Вашингтоне запланированы встречи высокого уровня грузинских политиков, в том числе в Конгрессе, Сенате и Госдепе.

В рамках визита представители делегации "Лело" также проведут встречи с лидерами таких ведущих политических институтов Америки, как президент Jamestown Foundation Глен Ховард, директор демократической инициативы The US German Marshall Fund Джонатан Катз, вице-президент CSIS Хизер Конли, президент National Endowment for Democracy Карл Гершман и директор по России и Евразии Мириам Лански.

Георгий Гахария на презентации партии За Грузию
photo : press-service of George Gakharia
Лидер партии "За Грузию" после Брюсселя отправился в США

По информации пресс-службы партии, помимо Джапаридзе в делегацию входят члены фракции "Лело – партнерство для Грузии" Саломе Самадашвили и Григол Гегелия, которые отправились в Вашингтон еще два дня назад.

Основными темами на встречах будут реализация подписанного между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией соглашения Шарля Мишеля по выходу из политического кризиса, существующие вызовы грузинской демократии, геополитическая ситуация в регионе и другие актуальные вопросы.

С рабочим визитом в США находится и экс-премьер Грузии – лидер еще одной оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария. Он отправился в Вашингтон прямо из Брюсселя. В программе визита Гахария – встречи с представителями Госдепа США, различных международных организаций, экспертными, академическими и политическими кругами. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (500)
Теги:
Визит, США, Лело для Грузии, Грузия

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