Партия Гахария переходит к активным действиям

Партия "За Грузию" начала проводить тематические встречи по своей программе не только для того, чтобы ознакомить с ней избирателей, но и выслушать компетентное мнение по ее усовершенствованию

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" начинает тематические встречи, цель которых – ознакомить избирателей со своей программой.

Как сообщил журналистам член партии Георгий Абашишвили, первое тематическое обсуждение программы партии состоялось 19 июня. Ее цель – построить сильное современное государство. Программное видение политического союза граждан базируется на трех основных направлениях: развитие, демократия, безопасность. Добиться этого можно благодаря быстрому экономическому росту, системе социальной защиты и образования, деоккупации, демократическому развитию и евроатлантической интеграции, отметил он.

По словам Абашишвили, будут созданы специальные рабочие площадки в каждой сфере, через которые произойдет активная коммуникация, в том числе с местными и международными экспертами. Новое видение, рекомендации и инициативы, разработанные в результате работы этих платформ, будут отражены в документе.

Он подчеркнул, что поскольку основная проблема в стране – бедность и безработица, экономическая часть программы партии направлена на их преодоление.

"Мы начинаем тематические встречи по разным направлениям нашей программы. Это качественно новая идея с нашей стороны, так как мы хотим более квалифицированного обсуждения тематических частей нашей программы. Мы с самого начала упомянули, что наша программа открыта, и поэтому мы хотели привлечь к ней внимание представителей всех сфер и выслушать их мнение", – сказал политик.

Представители партии уже встретилась с журналистами, работающими над экономическими темами, и выслушали их мнение.

Партия "За Грузию" предлагает улучшить инвестиционную политику страны, сделать ее, прежде всего, ориентированной на население.

"Главный принцип – "Вначале грузинское". Это значит, что инвестор в случае осуществления инвестиций, будет обязан трудоустроить квалифицированных местные кадры – граждан Грузии, и при этом использовать качественную местную продукцию. Это будет источником решения главной проблемы как инвестиций, так и экономического роста", – сказал Абашишвили.

В тематических встречах по программе партии не участвует ее лидер Георгий Гахария. В данное время он находится с визитом в США и встречается с партнерами. До этого он побывал с рабочим визитом в Брюсселе.

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