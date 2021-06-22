Грузия улучшила показатели в рейтинге устойчивого развития ООН

В рейтинге устойчивого развития Грузия в последнем отчете ООН заняла 56-е место среди 165 стран мира, переместившись на две позиции вверх

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузия переместилась на два места вверх в рейтинге устойчивого развития 2021 года и по показателю качественного образования попала в десятку лучших стран Европы.

Издательство Кембриджского университета опубликовало отчет устойчивого развития ООН 2021 года. В него попали 165 стран, которые были оценены по показателю выполнения целей устойчивого развития ООН.

Грузия улучшила свои позиции на два пункта и заняла 56-е место. В отчете 2020 года Грузия занимала 58-е место, а в 2017 году - 66-е.

Группа независимых исследователей работала под руководством директора исследовательского центра устойчивого развития Колумбийского университета Джефри Сашом. Страны были оценены по 93 критериям 17 разных глобальных целей устойчивого развития. Они касаются бедности, неравенства, благополучия, образования, мира и справедливости, также климатических и экологических вызовов.

Успехов Грузия добилась благодаря прогрессу по таким направлениям, как качественное образование, индекс правосудия, легкость корпоративных налогов, свобода прессы и так далее.

По качеству образования Грузия из 165 стран попала в десятку лучших стран Европы и тридцатку стран мира. Помимо этого, прогресс был зафиксирован в таком направлении, как индекс правосудия за 2020 год, который подразумевает доступность правосудия. В этом направлении Грузия заняла 28-е место среди 126 стран мира и 15-е место среди стран Европы.

Хороший результат Грузия показала и в индексе права собственности. Здесь Грузия заняла 32-е место в мире и 14-е в Европе.

Согласно отчету, Грузия улучшила десять целей устойчивого развития и 40 критериев, из них 33 показатели значительно улучшены. В 38 индикаторах устойчивого развития Грузия была оценена как страна, "достигшая цели устойчивого развития".

ООН публикует отчет выполнения целей устойчивого развития каждый год. Отчет 2021 года является седьмым по счету.

Генассамблея ООН в сентябре 2015 года приняла резолюцию "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". В 2015 году правительству Грузии было поручено на высшем политическом уровне руководить и координировать процесс национализации целей устойчивого развития. В результате консультаций, все 17 целей и 93 задачи устойчивого развития ООН определены как национальные приоритеты. Все эти цели и задачи должны быть выполнены до 2030 года.

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