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Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

"Гирчи" создает первую политическую группу в парламенте Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (501)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210622/252096460/Girchi-sozdaet-pervuyu-politicheskuyu-gruppu-v-parlamente-Gruzii.html

Согласно новым правилам, в парламенте Грузии можно формировать политические группы по правилам фракций

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии поддержал вопрос регистрации парламентской политической группы – "Гирчи", говорится в сообщении на сайте законодательного органа страны.

Комитет принял даное решение после проведения консультаций. По словам председателя комитета Ираклия Кадагишвили, у всех преодолевших барьер партий будет возможность использовать парламентские инструменты.

"Жизнь парламента десятого созыва началась нестандартно, тем самым грузинская демократия показала пример всему миру. Это, естественно, привело к ряду нововведений в парламентской жизни, которые потребовали внесения поправок в регламент. Появилось понятие политической группы, которая не является фракцией, но которой были предоставлены многие аналогичные полномочия", - заявил Кадагившили.

В июне парламент Грузии принял поправки в регламент, согласно которым, в парламенте допустимо формировать политические группы по правилам фракций.

В каждой политической группе может быть минимум два человека. При этом политические группы смогут пользоваться теми же правами, что и фракции, кроме предусмотренных Конституцией случаев.

При этом руководители политических групп получат право присутствовать на бюро и будут иметь все права, предусмотренные для фракций, кроме наличия заместителей.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (501)

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