Без мандатов депутатов партия потеряет все: принят закон о партийных финансах

Партия потеряет государственное финансирование, если более половины избранных в результате выборов депутатов от нее лишится полномочий из-за аннулирования списков

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил пакет поправок о новом принципе финансирования партий в Грузии.

За принятие поправок проголосовали 79 депутатов, против – 22.

Согласно поправкам, партия потеряет государственное финансирование, если более половины избранных в результате выборов депутатов от нее лишится депутатских полномочий при аннулированном партийном списке.

Кроме того, после потери финансирования партия не сможет пользоваться бесплатным эфирным временем.

Также введены санкции и для депутатов-прогульщиков. Если половина депутатов от партии по неуважительной причине пропустит заседания пленарной сессии, финансирование для этой партии будет приостановлено.

Поправки вступят в силу с 1 февраля 2022 года. На сегодняшний день в парламент входить отказывается лишь "Лейбористская партия Грузии", имеющая по итогам выборов один депутатский мандат. Остальные депутаты заняли свои места в парламенте спустя пять месяцев после начала его работы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале