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Депутаты от оппозиции идут на заседание парламента Грузии 27 апреля 2021 года

Без мандатов депутатов партия потеряет все: принят закон о партийных финансах

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (327)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210622/252098070/Bez-mandatov-deputatov-partiya-poteryaet-vse-prinyat-zakon-o-partiynykh-finansakh.html

Партия потеряет государственное финансирование, если более половины избранных в результате выборов депутатов от нее лишится полномочий из-за аннулирования списков

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил пакет поправок о новом принципе финансирования партий в Грузии.

За принятие поправок проголосовали 79 депутатов, против – 22.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
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Согласно поправкам, партия потеряет государственное финансирование, если более половины избранных в результате выборов депутатов от нее лишится депутатских полномочий при аннулированном партийном списке.

Кроме того, после потери финансирования партия не сможет пользоваться бесплатным эфирным временем.

Также введены санкции и для депутатов-прогульщиков. Если половина депутатов от партии по неуважительной причине пропустит заседания пленарной сессии, финансирование для этой партии будет приостановлено.

Поправки вступят в силу с 1 февраля 2022 года. На сегодняшний день в парламент входить отказывается лишь "Лейбористская партия Грузии", имеющая по итогам выборов один депутатский мандат. Остальные депутаты заняли свои места в парламенте спустя пять месяцев после начала его работы.

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Темы:
Парламент Грузии (327)
Теги:
Финансирование, Парламент Грузии, Грузия

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