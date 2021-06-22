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Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта

Лишить иммунитета депутата парламента Грузии будет сложнее

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (502)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210622/252098114/Lishit-immuniteta-deputata-parlamenta-Gruzii-budet-slozhnee.html

Для лишения полномочий будет необходимо согласие 90 депутатов вместо 76, что фактически лишает правящую партию возможности единолично принимать решения

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки, согласно которым усложняется процедура лишения депутата неприкосновенности.

Законопроект поддержали 98 депутатов, в том числе часть оппозиционных партий.

Сосо Цинцадзе
photo : Imeda Gogava / FB
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Согласно законопроекту процедура лишения депутата неприкосновенности остается прежней. Единственным новшеством станет увеличение необходимого числа голосов за. Теперь для лишения полномочий будет необходимо согласие 90 депутатов вместо 76, что фактически лишает правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" возможности единолично принимать решения.

У "Грузинской мечты" в парламенте всего 84 мандата. Остальные кресла распределены между оппозицией.

У парламента Грузии этого созыва уже есть опыт лишения иммунитета. В феврале этого года правящая партия единолично приняло решение лишить иммунитета лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия, чтобы он мог предстать перед судом.

Арчил Талаквадзе
photo : press-service of the Parliament of Georgia
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Решение суда отправить Мелия за решетку привело к обострению политического кризиса в стране, который удалось разрешить спустя два месяца сложных переговоров при участии международных посредников.

Увеличение числа голосов для лишения иммунитета является одним из условий соглашения между правящей партией и оппозицией для выхода из политического кризиса.

Несмотря на разногласия, часть оппозиционных партий все же поддержало законопроект. Чтобы он вступил в силу депутаты должны принять его еще в двух чтениях, а после поправки должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (502)
Теги:
Ника Мелия, Парламент Грузии, Грузия

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