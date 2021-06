Лишить иммунитета депутата парламента Грузии будет сложнее

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки, согласно которым усложняется процедура лишения депутата неприкосновенности.

Законопроект поддержали 98 депутатов, в том числе часть оппозиционных партий.

Согласно законопроекту процедура лишения депутата неприкосновенности остается прежней. Единственным новшеством станет увеличение необходимого числа голосов за. Теперь для лишения полномочий будет необходимо согласие 90 депутатов вместо 76, что фактически лишает правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" возможности единолично принимать решения.

У "Грузинской мечты" в парламенте всего 84 мандата. Остальные кресла распределены между оппозицией.

У парламента Грузии этого созыва уже есть опыт лишения иммунитета. В феврале этого года правящая партия единолично приняло решение лишить иммунитета лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия, чтобы он мог предстать перед судом.