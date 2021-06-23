Депутат парламента Грузии стал вице-президентом ПАЧЭС

Сергеенко был министром здравоохранения Грузии с 2012 по 2019 год и считался одним из самых рейтинговых министров страны

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко избран на два года вице-президентом Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, говорится в сообщении грузинского законодательного органа.

Избрание Сергеенко прошло в рамках 57 сессии ПАЧЭС, которая состоялась в формате видеконфернеции. Сам депутат грузинского парламента являет главой постоянной делегации страны. Основной темой сессии стал вопрос роли парламента в вопросе торговли людьми.

Сергеенко был министром здравоохранения Грузии с 2012 по 2019 год и считался одним из самых рейтинговых министров страны. Он объявил о своей отставке в июне 2019 года, став советником премьер-министра Грузии по вопросам здравоохранения, а после на выборах 2020 года был избран депутатом парламента Грузии.

Декларация Саммита о Черноморском Экономическом Сотрудничестве и Босфорское Заявление, подписанные в Стамбуле 25 июня 1992 г., определили основные принципы и задачи Черноморского Экономического Сотрудничества (ЧЭС), официально создав новый региональный процесс сотрудничества с участием одиннадцати стран: Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, России, Турции и Украины.

Уже 26 февраля 1993 г. в Стамбуле, главы парламентов девяти стран – Албании, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Турции и Украины – приняли Декларацию о создании Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС).

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