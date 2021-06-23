Президент Грузии прибыла с официальным визитом в Киев

В рамках визита Саломе Зурабишвили встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также премьер-министром и председателем Верховной Рады Украины

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом в столицу Украины, сообщает пресс-служба администрации президента.

Официальная церемония встречи главы грузинского государства состоится сегодня, 23 июня.

В рамках визита Зурабишвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведет переговоры с глазу на глаз. Также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитро Разумковым.

Президент Грузии посетит Украину в составе государственной делегации, в которую также войдут представители законодательной и исполнительной власти.

Это будет второй визит главы Грузии в Киев. В мае 2019 года Зурабишвили присутствовала на церемонии инаугурации нового президента Украины Зеленского. Президент Грузии стала первым зарубежным лидером, с кем провел переговоры новый глава Украины.

Грузия и Украина установили дипломатические отношения 22 июля 1992 года. Юридическая-правовая база в отношениях двух стран насчитывает 105 двусторонних и многосторонних соглашений. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

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