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Давид Залкалиани

Глава МИД Грузии проведет встречи в Брюсселе

photo: David Zalkaliani / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (637)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210623/252102086/Glava-MID-Gruzii-provedet-vstrechi-v-Bryussele.html

Вместе с коллегами из Молдовы и Украины в рамках "Ассоциированного трио" Давид Залкалиани проведет встречи высокого уровня в ЕС

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Министр иностранных дел – вице-премьер Грузии Давид Залкалиани отправился с двухдневным рабочим визитом в Брюссель, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Залкалиани отправится в Брюссель в рамках рабочего визита министров иностранных дел "Ассоциированного трио" – Грузия, Молдова и Украина.

Богдан Ауреску
© AP Photo / Armando Franca
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Вместе с главой МИД Молдовы Аурелио Чокои и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулеба Залкалиани встретится с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррели, с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскис и Еврокомиссаром по вопросам Европейской политики соседства и расширению Оливером Вархей.

Состоятся совместные встречи министров в Европарламенте, в том числе с председателем комитета по внешним связям, с председателями парламентских комитетов ассоциирования и докладчиками Европарламента по вопросам Грузии, Украины и Молдовы.

В рамках визита главы внешнеполитических ведомств трех стран проинформируют Евросоюз о целях "Ассоциированного трио" и его будущей деятельности.

Украина, Молдова и Грузия подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" в мае текущего года. Цель – ускорить вступление трех стран в Европейский союз.

Как заявили в украинском МИД, "Ассоциированное трио" – это новый формат сотрудничества между Украиной, Молдовой и Грузией. Работая в нем, страны смогут обменяться опытом развития отношений с ЕС и коллективно вести диалог с Брюсселем. 

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Темы:
Внешняя политика Грузии (637)
Теги:
Визит, Брюссель, МИД Грузии, Грузия

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