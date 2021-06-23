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Партия Гирчи

Новая депутатская группа "Гирчи" зарегистрирована в парламенте Грузии

photo: Girchi / FB
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (328)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210623/252102572/V-parlamente-Gruzii-zaregistrirovana-novaya-deputatskaya-gruppa-Girchi.html

Депутация оппозиционной партии "Гирчи" первой воспользовалась новым регламентом и создала парламентскую группу, получив практически все права, что и парламентская фракция

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Бюро парламента Грузии на заседании в среду приняло решение о регистрации парламентской политической группы – "Гирчи".

Основанием для указанного решения стало заключение комитета по процедурным вопросам и правилам, который накануне поддержал вопрос регистрации парламентской политической группы.

Новый политический центр - Гирчи
Photo: Courtesy of Girchi
"Гирчи" создает политическую группу в парламенте Грузии

В июне парламент Грузии принял поправки в регламент, согласно которым, в парламенте допустимо формировать политические группы по правилам фракций.

В политической группе может быть минимум два депутата. При этом политические группы могут пользоваться теми же правами, что и фракции, кроме предусмотренных Конституцией случаев.

При этом руководители политических групп получают право присутствовать на заседаниях бюро и все права, что и лидеры фракций, кроме наличия заместителей. 

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Темы:
Парламент Грузии (328)
Теги:
Партия "Гирчи", Парламент Грузии, Грузия

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