Новая депутатская группа "Гирчи" зарегистрирована в парламенте Грузии

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Бюро парламента Грузии на заседании в среду приняло решение о регистрации парламентской политической группы – "Гирчи".
Основанием для указанного решения стало заключение комитета по процедурным вопросам и правилам, который накануне поддержал вопрос регистрации парламентской политической группы.
В июне парламент Грузии принял поправки в регламент, согласно которым, в парламенте допустимо формировать политические группы по правилам фракций.
В политической группе может быть минимум два депутата. При этом политические группы могут пользоваться теми же правами, что и фракции, кроме предусмотренных Конституцией случаев.
При этом руководители политических групп получают право присутствовать на заседаниях бюро и все права, что и лидеры фракций, кроме наличия заместителей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.