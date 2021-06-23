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Вахтанг Гомелаури

Пять направлений безопасности страны – что обсудил Совбез Грузии

photo press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210623/252103606/Pyat-napravleniy-bezopasnosti-strany---chto-obsudil-Sovbez-Gruzii.html

В повестке дня заседания Совета национальной безопасности были вопросы, касающиеся критически важной инфраструктуры, концепции государственной и кибербезопасности, а также борьбы с организованной преступностью

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik.  Пять основных направлений, которые должны обеспечить безопасность страны, рассмотрел на заседании в среду Совет национальной безопасности Грузии под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Как заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, первым среди обсуждаемых вопросов стала реформа критически важной инфраструктуры.

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"Первым вопросом была реформа критически важной инфраструктуры. Разработан проект общей законодательной базы, который прошел экспертизу, и на этом этапе согласовывается с отраслевыми ведомствами. Внести законопроект (в парламент) планируется на осенней сессии. Эта тема очень важна для нашего государства. Необходимо составить список критически важной инфраструктуры", – сказал Гомелаури.

На заседании обсудили еще четыре вопроса: проблема территориальной целостности, концепция национальной безопасности, национальная стратегия кибербезопасности и план действий, стратегия борьбы с организованной преступностью.

Как отметил Гомелаури, министерство внутренних дел разработало стратегию борьбы с организованной преступностью, и 1 июля документ будет внесен в комиссию при Совбезе, а затем передан в правительство и парламент.

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"Мы обсудили Национальную стратегию кибербезопасности и план действий. Завершается процесс доработки документа в рамках межведомственной рабочей группы. Он будет представлен на утверждение правительству в первой половине июля. Министерство внутренних дел также разработало стратегию борьбы с организованной преступностью. 1 июля документ будет внесен в комиссию при СНБ, а затем передан в правительство и парламент", – сказал Гомелаури.

Совет национальной безопасности Грузии состоит из восьми постоянных членов. Постоянными членами Совбеза являются: министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, начальник Службы государственной безопасности, начальник Службы разведки и глава Сил обороны Грузии. Совет наделен мандатом планирования и координации политики национальной безопасности на стратегическом уровне. Возглавляет совет безопасности премьер-министр. 

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Теги:
Совбез Грузии, Грузия

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