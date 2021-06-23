Политолог оценил новый закон о финансировании партий в Грузии

Политолог Васо Капанадзе считает, что благодаря новому закону о партийных финансах парламентские партии станут более ответственными

Политика Политолог оценил новый закон о финансировании партий в Грузии

"Новый закон о финансировании политических партий, видимо, ставит целью повышение их ответственности, потому что они очень часто злоупотребляют доверием своих избирателей и, обеспечив себе мандаты, могут вообще не ходить на сессии", – рассказал Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил пакет поправок о новом принципе финансирования партий в Грузии.

Согласно поправкам, партия потеряет государственное финансирование, если более половины избранных в результате выборов депутатов от нее лишится депутатских полномочий при аннулированном партийном списке.

Кроме того, после потери финансирования партия не сможет пользоваться бесплатным эфирным временем.

Также введены санкции и для депутатов-прогульщиков. Если половина депутатов от партии по неуважительной причине пропустит заседания пленарной сессии, финансирование для этой партии будет приостановлено.

Поправки вступят в силу с 1 февраля 2022 года.