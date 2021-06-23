Сокращение квот для женщин на местных выборах в Грузии вызвало протест

Поправками, которые вносятся в Избирательный кодекс Грузии, в партийных списках к местным выборам вместо каждой второй женщиной должна быть каждая третья

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Акцию протеста у парламента Грузии провели представители неправительственных организаций, гражданского сектора и оппозиции, опротестовывая вносимые в Избирательный кодекс поправки.

Недовольство участников акции, среди которых превалировали женщины, вызвало сокращение квот для представительниц слабого пола. Как отмечено в переходном положении избирательной реформы, партийные списки к выборам в органы местного самоуправления до 2028 года должны быть составлены таким образом, чтобы каждый второй в списке был противоположного пола.

А согласно планируемым поправкам в Избирательный кодекс, женщиной в списке вместо каждой второй, должна быть каждая третья.

"Для нас абсолютно неприемлемы те поправки, которые собирается внести правящая партия в Избирательный кодекс. Это беспрецедентный пример в истории парламентаризма, когда упраздняют пока еще действующую норму. Это касается квот женщин на выборах в органы местному самоуправления, когда мы в результате многолетней борьбы достигли того, что все партии были обязаны на местных выборах иметь каждого второго в списках противоположного пола. Результат этой большой борьбы хочет упразднить "Грузинская мечта", - заявила депутат парламента от партии "Лело" Анна Нацвлишвили.

Возмущение протестующих вызвало и то, что правящая партия ни с кем не согласовала запланированные в Избирательный кодекс поправки.

"Все сделано тайком и не было согласовано ни с кем, несмотря на то, что "Грузинская мечта" обещала нам не трогать эту норму. Принятие таких важных изменений так тихо, обманывая народ, женщин-политиков, активистов – недопустимо. Мы безусловно продолжим этот протест", - заявила исполнительный секретарь НПО "Сапари" Байя Патарая.

Парламент Грузии разрабатывает избирательную реформу к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране в октябре текущего года.

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