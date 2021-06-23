Зурабишвили пригласила Зеленского в Грузию

Президенты Грузии и Украины обсудили в Киеве широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, и перспективы будущего сотрудничества

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи со своим украинским коллегой пригласила Владимира Зеленского посетить с ответным визитом Тбилиси, сообщает администрация главы грузинского государства.

Переговоры президентов двух стран в Киеве проходили один на один. Затем Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский сделали заявление для прессы и ответили на вопросы журналистов.

"Сегодняшний визит является всего лишь началом укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля", - заявила Зурабишвили.

В свою очередь, Зеленский отметил значение визита главы грузинского государства для укрепления стратегического партнерства между Грузией и Украиной.

"Диалог между нашими столицами – Киевом и Тбилиси - приобретает новый импульс. Наша совместная задача - наполнить формат стратегического партнерства Украины и Грузии реальным шансом и конкретными проектами", - заявил Зеленский.

Глава украинского государства также отметил, что Грузия является важным торговым партнером Украины на Южном Кавказе.

"Уверен, что, несмотря на пандемию коронавируса, в этом году у нас будет значительный товарооборот. Это будет одной из важных задач совместной межправительственной грузино-украинской комиссии. Мы пытаемся ее восстановить и провести очередное, десятое по счету, заседание в сентябре этого года. Мы должны усилить координацию между людьми в сфере контактов и туризма, особенно в условиях пандемии", - отметил Зеленский.

По его информации, на встрече также был рассмотрен вопрос возвещения на родину тех граждан, которые содержатся в тюрьмах Грузии и Украины.

"Юридические процедуры в связи с этим завершатся, и эти люди в ближайшем будущем вернутся домой", - отметил Зеленкий.

В рамках официального визита в Киев президент Грузии также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитро Разумковым.

Грузия и Украина установили дипломатические отношения 22 июля 1992 года. Юридическая-правовая база в отношениях двух стран насчитывает 105 двусторонних и многосторонних соглашений. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

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