Команда Гахария вошла в тройку самых популярных партий Грузии – опрос

Молодая партия "За Грузию", основанная менее месяца назад, пользуется большой поддержкой населения

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Симпатии большинства жителей Грузии разделены между тремя партиями: правящей командой "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а также оппозиционными "Единое национальное движение" и партией "За Грузию", показал опрос компании IPSOS, проведенный по заказу оппозиционного канала "Мтавари архи".

Cогласно результатам опроса, на выборах в органы местной власти, если они пройдут завтра, за правящую партию "Грузинскую мечту" готово голосовать 32% опрошенных, за самую крупную оппозиционную партию "Нацдвижение" – 23%, а вот за партию экс-премьера Георгий Гахария "За Грузию" – 8%.

Таким образом, рейтинг партии экс-премьера Грузии, которая была создана лишь в начале июня, превысил рейтинги остальных оппозиционных партий, в том числе показавших достойные результаты на прошлых выборах.

Результаты остальных партий, по итогам опроса, следующие:

"Гирчи – больше свободы" – 5%;

"Европейская Грузия – движение за свободу" – 3%;

"Лейбористская партия" – 3%;

"Альянс патриотов Грузии" – 3%;

"Лело для Грузии" – 2%;

"Стратегия Агмашенебели" – 2%;

"Граждане" – 2%;

"Единая Грузия – демократическое движение" – 1%;

"Время" – 1%;

"Новый политический центр – Гирчи" – 1%;

"Эри" – 1%.

Опрос проводился в период с 7 по 17 июня. Путем прямого интервьюирования была опрошена одна тысяча человек. Погрешность опроса составляет +/-3%.

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