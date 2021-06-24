Левана Васадзе отравили? – грузинские СМИ сообщают о госпитализации политика

В пресс-центре партии Васадзе опровергли информацию о его госпитализации, но подтвердили, что политик действительно находится в Турции

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Лидер партии "ЭРИ", бизнесмен Леван Васадзе госпитализирован в одну из турецких клиник, информацию распространяет телеканал TV Pirveli.

Как сообщает Pirveli, cостояние Васадзе внезапно ухудшилось. Ему не смогли установить диагноз в Тбилиси, и было принято решение везти его в Турцию. Сам Васадзе не исключает, что его могли отравить.

Sputnik связался с пресс-службой партии Васадзе, где опровергли информацию СМИ об ухудшении здоровья и госпитализации политика.

"Да, Леван Васадзе находится в Турции. Но это не связано со здоровьем. Позже мы опубликуем специальное заявление", – заявили в пресс-службе "ЭРИ" и информацию, распространенную СМИ, назвали дезинформацией.

Бизнесмен и политик Леван Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России. Васадзе воспитывает восьмерых детей – у него четыре девочки и четыре мальчика.

В середине мая Васадзе основал политическую партию "ЭРИ" (грузинская аббревиатура "Эртоба, Раоба, Имеди" – Единство, Сущность, Надежда) и собирается принять участие в предстоящих местных выборах.

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