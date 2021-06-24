Гахария и Саакашвили оказались в США в одной гостинице. Случайность или?..

Экс-премьер рассказал, как он оказался в Вашингтоне в одной гостинице с экс-президентом, заверив, что это было случайностью

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в Вашингтоне он остановился в одной гостинице с экс-президентом Михаилом Саакашвили, однако опроверг информацию об их встрече.

Информацию о возможной встрече Саакашвили с Гахария в США распространил телеканал "Рустави 2". Камера телеканала зафиксировала Саакашвили, когда тот входил в гостиницу. На кадрах параллельно виден телохранитель Гахария – Георгий Чиковани.

Телеканалу также удалось эксклюзивно записать комментарий бывшего премьера Грузии в Вашингтоне.

"Мы остановились в гостинице на одну ночь. Там собрались, прилетели из разных городов. Уже на второй день мы были в другой гостинице. Мы не пересекались. Наш отъезд изначально был так спланирован, поскольку с точки зрения логистики, нахождение в другой гостинице было географически более удобным для передвижения. Там мы просто собрались", – сказал Гахария.

Экс-премьер утверждает, что у него нет ничего общего с "Единым национальным движением".

"Учтите одно – за этим вообще ничего не стоит. Говорить о встрече излишне. Это неправильно. Мне нечего скрывать. У меня нет ничего общего с "Национальным движением". Скажу вам больше – если бы "Грузинская мечта" с таким же рвением боролась против "Национального движения", как сегодня борется против нас, то сегодня в стране была бы совершенно другая политическая реальность", – отметил Гахария.

Встречу и переговоры между Гахария и Саакашвили исключают в бывшей правящей партии. Член ЕНД Роман Гоциридзе считает, что это было простым совпадением, на котором сейчас спекулируют.

"Гостиницу заказывает принимающая сторона. Это, безусловно, механическое совпадение. Как мы выяснили позже, когда Гахария узнал, что наша делегация была там, на вторую же ночь переехал", – заявил Гоциридзе.

Факт проживания в одной гостинице Гахария и Саакашвили не остался без внимания и в "Грузинской мечте". Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что все это еще раз укрепляет подозрения в том, что между двумя политиками существует определенный альянс.

"Верующие могут поверить, что и те два-три дня и их совместное пребывание в одной гостинице – случайность, но мы верим в совершенно другое. Каждый день подтверждает, что между этими политиками существует определенный альянс, и в этом еще раз нас убеждает эта так называемая случайность", – заявил Кобахидзе.

Гахария отправился в США с рабочим визитом в США в начале недели. По информации пресс-службы его партии, в Вашингтоне запланированы встречи с представителями Госдепа США, различных международных организаций, экспертными, академическими и политическими кругами. В поездке Гахария сопровождают член политсовета партии Кахабер Кемоклидзе и политический советник экс-премьера Леван Долидзе.

Гахария подал в отставку в феврале этого года из-за разногласий с правящей партией. После ухода с государственной службы он создал свою партию и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров.

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