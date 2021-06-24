Женщины-депутаты выразили свое мнение о коллегах-мужчинах в парламенте Грузии

Хатуна Самнидзе и Анна Цитлидзе вывешенным с балкона в зале заседания парламента плакатом выразили возмущение сокращением квоты женщин в партийных списках к местным выборам

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Женщины-депутаты от оппозиции Хатуна Самнидзе и Анна Цитлидзе устроили перфоманс прямо в зале заседаний парламента Грузии в знак протеста против сокращения квот для женщин в партийных списках к выборам в органы местной власти.

Правящая партия "Грузинская мечта" приняла решение изменить квоты для женщин в партийных списках к выборам – в них вместо каждой второй женщины должны значиться каждой третьей.

В знак протеста против этого решения Самнидзе и Цитлидзе с балкона парламента вывесили баннер – "Парламент лживых мужчин".

photo: Ana Tsitlidze / FB Перфоманс депутатов парламента Хатуны Самнидзе и Ани Цитлидзе в парламенте

Между тем, в правящей партии возмущения оппозиционных партий не понимают, заявляя, что каждая партия по своему желанию может увеличить число женщин в своих списках, никто им этого не запрещает.

В данный момент в зале заседаний как раз идет по статейное рассмотрение поправок в Избирательный кодекс Грузии.

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