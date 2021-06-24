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Георгий Вашадзе

Оппозиция назвала вероятную дату местных выборов 2021 в Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Выборы в местные органы власти в Грузии (62)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210624/252117589/Oppozitsiya-nazvala-veroyatnuyu-datu-mestnykh-vyborov-2021-v-Gruzii.html

Выборы в местные органы власти в Грузии должны состояться в октябре, однако конкретная дата - 2 октября - прозвучала впервые

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" хочет провести выборы 2 октября, заявил депутат Георгий Вашадзе журналистам.

Выборы в органы местной власти, на которых жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов районных совещательных органов – сакребуло должны пройти в октябре 2021 года.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
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"Грузинская мечта" хочет, и она подтвердила нам, чтобы выборы состоялись 2 октября. Мы в ответ предложили прописать в законе правило, которое исключит всяческие спекуляции на тему, когда должны пройти выборы", - сказал Вашадзе.

При этом он отметил, что желание оппозиции провести выборы позднее, однако правящая партия настаивает на этой дате.

Выборы в органы местной власти имеют особое значение, поскольку они могут определить вероятность проведения в Грузии досрочных парламентских выборов. Это будет возможно, если правящая партия не сможет получить поддержку 43% избирателей Грузии. 

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Темы:
Выборы в местные органы власти в Грузии (62)
Теги:
Оппозиция, выборы, Грузия

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