Очередной опрос в Грузии: партии-лидеры те же

По результатам опроса, большинство респондентов готовы проголосовать за действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе, за ним следуют Ника Мелия и Георгий Гахария

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Еще одно исследование, проведенное в Грузии, показало, что большая часть общества разделила свои симпатии между партиями "Грузинская мечта", "Единое национальное движение" и партией экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".

Исследование проводила компания Edison Research по заказу оппозиционного телеканала Formula TV в июне.

На вопрос: "За какую партию вы бы проголосовали на выборах в органы местной власти, если бы они проводились бы завтра" - 25% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 19% - "Единое национальное движение" и 10% - "За Грузию".

Рейтинги остальных партий выглядят следующим образом:

Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели – 3%;

Лело для Грузии – 3%;

Лейбористская партия – 3%;

Альянс патриотов – 2%;

Леван Васадзе – Эри – 2%;

Гирчи – больше свободы – 2%;

Новый политический центр – Гирчи – 2%;

Анна Долидзе – Для народа – 2%;

Граждане – 2%;

Европейская Грузия – движение за свободу – 1%;

Единая Грузия – демократическое движение – 1%.

Кандидатура мэра Тбилиси

Помимо рейтинга партий опрос также коснулся и будущих кандидатов в мэры Тбилиси. Опрошенным было предложено выбрать трех кандидатов в мэры Тбилиси.

По результатам опроса, 32% опрошенных выбрали действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе, 17% - лидера "Единого нацдвижения" Нику Мелия, а 15% - Георгия Гахария, остальные 32% отказались отвечать на вопрос или не определились с кандидатом.

Если кандидатам предлагали выбирать из других оппозиционных лидеров, то они неизменно выбирали Каладзе и Гахария. Эти два кандидата занимали первое и второе место, а альтернативный кандидат – лишь третье.

Однако при этом 34% опрошенных сказали, что готовы поддержать единого кандидата от оппозиции. Кандидата от "Грузинской мечты" готовы поддержать 30%, а 13% - кандидата от партии "За Грузию".

Кто кому нравится

Исследование Edison Research также коснулось и симпатий населения, которым предложили назвать политика, вызывающего наибольшую симпатию.

По результатам этого опроса, на первом месте оказался Георгий Гахария, на втором Каха Каладзе, а на третьем Ника Мелия. Четвертое место в рейтинге симпатий досталось лидеру "Стратегии Агмашенебели" Георгию Вашадзе, а на пятом основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

Что касается антипатий, то этот рейтинг возглавил лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия, на втором член партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе, на третьем председатель парламента Каха Кучава, на четвертом лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили, а на пятом – лидер "Единой Грузии" Нино Бурджанадзе.

Опрос проводился в период с 7 по 19 июня. Всего исследователи опросили путем прямого интервьюирования 1,5 тысячи человек. Погрешность опроса составляет +/-3%.

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