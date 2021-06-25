Премьер-министр Грузии предстанет перед парламентом с годовым отчетом

Ираклий Гарибашвили отчитается перед депутатами о работе, проделанной правительством в таких направлениях, как внешняя политика, экономика, социальная сфера и борьба с пандемией

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Парламент Грузии закрывает 25 июня весеннюю сессию – депутаты заслушают годовой отчет премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

В отчете в 151 страницу отражены такие направления, как внешняя политика, безопасность, решение конфликта, права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала и госуправление.

Представители оппозиции заявляют, что у них накопилось много вопросов к главе правительства. В том числе вопросы связанные с управлением пандемией.

По словам члена парламентского большинства Гиви Миканадзе, главный вопрос, который будет озвучен со стороны представителей "Грузинской мечты" – это пандемия и экономические вызовы.

"Правительство, парламент, вся команда были объединены для того, чтобы подобающе ответить на вызовы пандемии. Хочу сказать, что команда справилась. Был сделан максимум для того, чтобы люди, которые пострадали, потеряли работу, получили максимальную помощь государства", – заявил Миканадзе.

По его словам, последний год показал, что такое координированная работа госструктур и как важно объединиться в работе.

После представления отчета Гарибашвили придется ответить на вопросы депутатов. Из 150 членов парламента у партии "Грузинская мечта" 84 мандата, остальные распределены между оппозиционными партиями.

Для Гарибашвили это будет первый отчет в ранге премьера Грузии спустя почти шесть лет. После отставки с поста премьер-министра Грузии в 2015 году, в феврале 2021 года он вновь получил доверие парламента, сменив на этом посту Георгия Гахария.

В повестке дня последнего заседания весенней сессии парламента также ряд законопроектов, в том числе поправки в Избирательный кодекс Грузии.

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