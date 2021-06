Премьер-министр Грузии предстанет перед парламентом с годовым отчетом

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Парламент Грузии закрывает 25 июня весеннюю сессию – депутаты заслушают годовой отчет премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

В отчете в 151 страницу отражены такие направления, как внешняя политика, безопасность, решение конфликта, права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала и госуправление.