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Парламент Грузии

Парламент Грузии завершает весеннюю сессию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (331)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210625/252122228/Parlament-Gruzii-zavershaet-vesennyuyu-sessiyu.html

По регламенту, весеннюю сессию парламент открывает в первый вторник февраля и закрывает в последнюю пятницу июня

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Парламент Грузии завершает весеннюю сессию сегодня, 25 июня.

Перед депутатами с годовым отчетом о проделанной работе выступит премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.

Ираклий Гарибашвили выступает перед парламентом Грузии 22 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Премьер-министр Грузии предстанет перед парламентом с годовым отчетом

Депутаты положительно оценивают работу весенней сессии. По словам представителя парламентской оппозиции Алеко Элисашвили, главным достижением является то, что начата работа над избирательной реформой.

"Мы надеемся, что каждая новая сессия будет плодотворнее предыдущей", – заявил Элисашвили.

Успешным работу весенней сессии называют и в правящей команде. По словам Гурама Мачарашвили, весенняя сессия завершается практически полным составом оппозиции.

"Мы можем сказать, что на весенней сессии было сделано много позитивных шагов в парламенте Грузии как в законодательном плане, так и политическом. Большим достижением весенней сессии считаю то, что парламент продолжает работу в полном составе – парламентская оппозиция начала активную парламентскую деятельность", – заявил Мачарашвили.

По его словам, и в законодательном плане было много позитивного.

Весенняя сессия завершится исполнением Государственного гимна Грузии, однако в парламенте продолжат работу комитеты, не исключен и созыв внеочередных заседаний. А формально у депутатов начинаются каникулы. 

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Темы:
Парламент Грузии (331)
Теги:
Весенняя сессия парламента, Парламент Грузии, Грузия

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